مقابل شطيرة برغر... مطعم يوفر عرضا "صعبا" في عيد الحب

وقال المطعم، إنه مستعد لمنح شطيرة برغر لكل من يوافق على تبادل صورة حبيبته السابقة، أو أي شيء من متعلقاتها، مثل رسائل، أو دببة محشوة أو قطعة ملابس، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

ويتوافر العرض فقط في بعض المدن الأمريكية، وهي نيويورك ولوس أنغلوس وسان فرانسيسكو وبوسطن.

ويأتي العرض بالشراكة مع الفيلم الأمريكي الجديد، "Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn"، والذي يتناول حياة "هارلي كوين"، حبيبة "الجوكر" السابقة، بداخل مدينة "غوثام".

والفيلم مستوحى عن قصص "دي سي" الهزلية، وهو من بطولة مارغوت روبي، وطرح في دور العرض السينمائية، اليوم الجمعة.

وكان أول ظهور لشخصية "هارلي كوين" على شاشة السينما، في فيلم "Suicide Squad"، من إنتاج 2016.

ويحتفل العالم بعيد الحب "الفالنتاين" في 14 فبراير من كل عام.