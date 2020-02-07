"كندا مملة"... مادونا تدعو هاري وميغان ماركل للإقامة في شقتها بنيويورك

دعت مغنية البوب الأمريكية، مادونا، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى استئجار شقتها للإقامة في نيويورك، بدلا من كندا المقيمان بها حاليا.

وقالت مادونا في مقطع مصور لها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والذي تتحدث فيه مع مصفف شعرها، إنها ترى أن الإقامة في شقتها في سنترال بارك ويست بنيويورك، "فكرة أفضل" للزوجين اللذين قررا التخلي عن أدوارهما الملكية في بريطانيا والانتقال إلى العيش في كندا.

وأضافت مادونا، قبل أن تشرع في وصف مميزات شقتها، "هل ترغب ميغان والأمير هاري في استئجار شقتي في سنترال بارك ويست؟"، وتابعت "لا تهربا إلى كندا، إنها مملة للغاية هناك".

وقالت مادونا في وصف مميزات شقتها: "غرفتا نوم تتمتعان بإطلالة رائعة على مانهاتن، شرفة رائعة - أعتقد أن هذا سيصبح فائزا"، قصر باكنغهام ليس لديه إطلالة على سنترال بارك ويست".

وأعلن الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، في 8 يناير/ كانون الثاني، تخليهما عن صفتهما الملكية، والتنازل على دورهما كـ"عضوين رفيعي المستوى".

وأوضح الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في بيان مشترك، أنهما سيعملان ليصبحا "مستقلين ماديا"، وسافرا إلى كندا للاستقرار هناك.

من جانبها، وافقت الملكة إليزابيث الثانية في بيان، على "فترة الانتقال" لهاري وميغان، حيث يسمح لهما بالانتقال بين كندا والمملكة المتحدة.

وحسب "رويترز"، وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث على تخلي حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان عن مهامهما الملكية ليعيشا حياة أكثر استقلالية، وذلك بعد محادثات شارك فيها أبرز أعضاء العائلة المالكة.

وكان الأمير هاري قضى أعياد الميلاد (الكريسماس) في كندا، بصحبة زوجته، ميغان ماركل، وابنهما "آرتشي"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.