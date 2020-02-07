بطلب من حكومات العالم... "نتفليكس" تحذف 9 أعمال فنية

كشف تقرير حديث، أنه منذ انطلاق شبكة البث الأمريكية "نتفليكس" قبل 25 عاما، قامت بحذف 9 أعمال فنية من منصتها الرقمية، وذلك بما يتوافق مع مطالب بعض حكومات العالم.

وبررت "نتفليكس" حذفها للأفلام، أن بعض مضمونها لا يتوافق مع بنود من تقريرها الجديد والخاص بـ" الإدارة الاجتماعية البيئية"، والذي أزاح الستار عنه لأول مرة موقع "أكسيوس".

وتقول "نيتفلكس" في تقريرها، إنه على الرغم من أن كتالوجها الخاص بالأفلام والمسلسلات، يتباين من بلد إلى آخر لعدة أسباب، بما في ذلك حقوق الترخيص، "إلا أنه في بعض الحالات، اضطررنا إلى حذف أعمال فنية أو حلقات معينة من الأعمال، في بلدان معينة، بسبب مطالب حكومية".

وأكد متحدث باسم "نيتفلكس" لموقع "ذا فيرج"، أنه في سبيل امتثالها للحكومات، فإنه لابد أن تكون طلباتها المقدمة للشبكة "قانونية بشكل صحيح، ومكتوبة من الهيئات الحكومية"، ولو تحقق هذا، فإن الشبكة لا تستسلم من الجولة الأولى.

وضرب المتحدث مثالا على ما يقوله، وهو عندما صدر حكما من محكمة أدنى في البرازيل بحذف الفيلم الساخر "The First Temptation of Christ" من منصة "نتفليكس"، استأنفت الشبكة الحكم لدى المحكمة العليا وفازت بالقضية في النهاية، واستمر عرض الفيلم.

Netflix have crossed the line. Releasing a tv show called “the first temptation of Christ” where Jesus is gay. Maneno gani hii surely

Hapana hii upuzi ya hali ya juu pic.twitter.com/Km5e4x0PNG — MASTER SAGINI🦃 (@Mastersagini) December 15, 2019

وحتى يومنا هذا، فقد حذفت شبكة "نتفليكس" 9 أعمال فنية، والمنقسمة إلى 5 بناء على طلب من حكومة سغافورة، بالإضافة إلى طلبات من حكومات نيوزيلندا وفيتنام وألمانيا والمملكة العربية السعودية، وهي كالتالي:

في عام 2015، امتثلت "نتفليكس" لجهاز وضع العلامات على الأفلام والفيديو في نيوزيلندا، لحذف فيلم "The Bridge"، إذ صنف الفيلم بأنه "مرفوض" في البلاد.

في عام 2017، امتثلت "نتفليكس" للهيئة الفيتنامية للإذاعة والمعلومات الإلكترونية، لحذف فيلم "Full Metal Jacket".

في عام 2017، التزمت "نتفليكس" بطلب اللجنة الألمانية لحماية الشباب، وحذفت فيلم الرعب "Night of the Living Dead".

#Stonegasmoviechallenge2020

Day 4: Favorite movie directed by George Romero.

Has to be the classic that began the modern horror era.



Night of the Living Dead pic.twitter.com/Qb4lWRJyq4 — KK (@kkcorby14) February 4, 2020

في عام 2018، امتثلت "نتفليكس" لهيئة تطوير وسائط الإعلام في سنغافورة، لحذف برنامج الواقع "Cooking on High" والوثائقي "The Legend of 420"، والمسلسل الأمريكي الكوميدي "Disjointed"، من الخدمة داخل سنغافورة فقط.

في عام 2019، امتثلت "نتفليكس" لطلب من الهيئة السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات لإزالة حلقة واحدة عن المملكة العربية السعودية، من البرنامج الكوميدي الساخر "قانون باتريوت"، من تقديم حسن منهاج.

وانتقدت الحلقة، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تعليق الحكومة السعودية على وفاة الصحفي، جمال خاشقجي.

I just found out that this is Hasan Minhaj's wife and I can't get over how beautiful they look together 😍 (she has a doctorate in medical administration btw) pic.twitter.com/nT2p1pnpxe — Ιman | ايمان (@ImaniAmrani) February 1, 2020

في عام 2019، امتثلت "نتفليكس" لهيئة تطوير وسائل الإعلام في سنغافورة، لحذف فيلم "The Last Temptation of Christ".

في عام 2020، امتثلت "نتفليكس" لطلب هيئة تطوير وسائط الإعلام في سنغافورة، لحذف الفيلم الكوميدي، "The Last Hangover".

وأشارت شبكة "نتفليكس" في تقريرها لـ"الإدارة الاجتماعية البيئية"، إلى أنها ستعمل على الاحتفاظ بالأعمال الفنية في خدمة البث الخاصة بها، بداخل كل بلد تعمل فيها، ومع ذلك، فقد قالت إنه لكي تستمر في تلك البلدان، فإنه يجب عليها تلبية بعض مطالب الحذف، وقالت إنه في حالة حلقة حسن منهاج عن السعودية، فقد قررت "نتفليكس" حذفها من خدمتها، ولكنها حملتها بالكامل عبر موقع يوتيوب، لكي يتمكن الأشخاص الذين يعيشون بداخل السعودية من مشاهدتها.