رد فعل غريب من قرد بري تجاه رجل داخل نهر.. صور

رد فعل غريب واستثنائي خرج من قرد من فصيلة "الأورانجوتان" تجاه رجل كان يقف داخل نهر.

وتم التقاط صور القرد داخل إحدى غابات محمية بورنيو ثالث أكبر الجزر في العالم والواقعة في آسيا.

وكان شخص يقوم بإزالة الثعابين من النهر حتى لا تسبب الأذى للقرود، إلا أن أحد القرود ظن أنه يغرق ليقترب منه ويمد له يد العون.

This is about as pure as it gets ❤️ https://t.co/8UYKksehNi — Metro (@MetroUK) February 7, 2020

ورفض العامل الإمساك بيد القرد، بسبب تعليمات الأمان التي تمنعه من القيام بذلك كون القرد يعد من الحيوانات البرية.

ويعمل الرجل ويدعى برابهاكان، في مؤسسة "Borneo Orangutan Survival Foundation" الإندونيسية، وهي منظمة غير ربحية تهدف لحماية هذا النوع من الانقراض.