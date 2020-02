بالصور قبل وبعد.. شاهد حالة سيدة لم تشرب الماء منذ عام

View this post on Instagram

Bevor die Reise nach Bali los geht noch schnell den Reiseproviant einkaufen. Vor allem auf Reisen neigen wir zu Verstopfung, durch Flüssigkeitsmangel, salziges Essen und langes Sitzen. Darum ist es besonders auf Reisen wichtig Früchte und Kokoswasser zu sich zu nehmen. Ich bereite mir die Früchte in einer Brotdose vor, geschält und geschnitten gibts keine Kleckerei und ich bin nicht verleitet Chips, salzige Nüsse oder überteuerte Flughafen Smoothies zu kaufen. Die Früchte sollten hoch im Wassergehalt sein und gegen den Hunger hab ich auch immer ein paar Bananen einstecken, der beste Reisesnack aller Zeiten 👍🏼🍌. ••••• Traveling often leads to constipation because we tend to de-hydrate, eat way too salty food and move too little. To prevent constipation I implemented friut-prep before going on long trips. I buy fruits high in water content, peal them, cut them and take them in a box. I also buy coconut water for better hydration of my cells, some bananas are also great for snacking. Have you ever experienced constipation after traveling? (I think once I was constipated for 5 days after a long teip 😱💩) Share yours pls 🙌🏼 #foodprep#fruitbased#constipation#fruitnews#vegangirl#veganfitfam#vegantreats#veganrecipe#plantbasedcooking#gesundundlecker#gesundessen#gesundeernährung#weightlosstransformation#veganfitnessgirl#pimpyourprana#traveling#dryfasting