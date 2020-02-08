أمير مكة يوجه بإغلاق مطعم تصدر منه أصوات موسيقى

ووفقا لإمارة منطقة مكة، نفذت شرطة المنطقة الأمر وتم إغلاق المطعم وإحالة مالكه للجهات المختصة.
بتوجيه أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) February 7, 2020
.. شرطة المنطقة تغلق مطعماً تصدر منه
أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية
وإحالة مالكه للجهات المختصة.#إمارة_مكة pic.twitter.com/LJfdZqb8WY
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" جاء فيها: "بتوجيه أمير منطقة مكة خالد الفيصل، شرطة المنطقة تغلق مطعما تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية، وتحيل مالكه للجهات المختصة".
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