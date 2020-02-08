قبل يومان من الحدث السينمائي الأبرز... هؤلاء الأقرب للفوز بأوسكار 2020

بدأت العديد من المواقع والصحف العالمية في طرح توقعاتها بشأن الفائزين بجوائز الأوسكار، على الرغم من السرية الشديدة التي تفرضها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة على النتائج، التي تصل إلى الحفل تحت حراسة أمنية مشددة وفي مظاريف مغلقة، لا تفتح إلا على خشبة المسرح.

ولكن هذا لا يمنع نقاد سينمائيين ومواقع وصحف فنية متخصصة حول العالم، من الكشف عن توقعاتهم بشأن الفائزين في حفل الأوسكار، بدورته الـ92 هذا العام، بناءا على نتائج حفلات جوائز أقيمت خلال الفترة الماضية، والتي تعتبر مؤشر هام لمن سيعود إلى منزله ومعه "التمثال الذهبي الشهير".

وكشف موقع "ذا راب" الأمريكي، عن توقعاته للفائزين بحفل الأوسكار الـ92، في فئاته الـ24:

أفضل فيلم: "1917"

سبق للفيلم الذي تناول الحرب العالمية الأولى، أن حاز على نفس الجائزة في حفلي "غولدن غلوب" و"بافتا"، ما يجعله الأفرب للفوز بجائزة الأوسكار هذا العام.

ودائما ما تحوز الأفلام الحربية على اهتمام أعضاء لجنة أكاديمية فنو وعلوم الصور المتحركة.

“1917” (2019)

An absolutely SEAMLESS ‘one-shot film’ & a phenomenal war epic. Beautiful & nightmarish all at once, chock full of British acting royalty. Terrific #1917Movie pic.twitter.com/wNEqBU7pzl — Anjelique Alexander (@anjeliquealex) February 2, 2020

أفضل مخرج: سام منديز عن فيلم 1917

بعد أن فاز بجائزة أفضل إخراج عن فيلم "1917" في حفل "بافتا" البريطانية لأول مرة في مشواره الفني، فإن البريطاني سام منديز هو المرشح الأكبر للفوز بأوسكار أفضل إخراج لعام 2020.

وستكون هذه هي ثاني مرة يفوز بها "منديز" بالأوسكار، بعد أن فاز بها عن فيلم "American Beauty" في عام 1999.

أفضل ممثل: واكين فينيكس

أجمعت العديد من المواقع والصحف العالمية، أن جائزة أوسكار أفضل ممثل لعام 2020 ستكون من نصيب واكين فينيكس، عن دوره في فيلم "الجوكر"، وذلك بعد فوزه بالجائزة في حفلات "بافتا" و"غولدن غلوب" و"نقابة ممثلي الشاشة".

وسيكون هذا أول فوز لفينيكس بالأوسكار، بعد أن ترشح لها 3 مرات خلال مشواره الفني، عن أفلام "Gladiator" و"Walk the Line" و"The Master".

أفضل ممثلة: رينيه زيلويغر

على الرغم من أن الأعين منصبة على الممثلة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، بسبب دورها في الفيلم الدرامي "Marriage Story"، من إنتاج شبكة "نيتفلكس"، إلا أن موقع "ذا راب" يتوقع أن تكون رينيه زيلويغر هي الفائزة بالجائزة، عن تجسيدها لدور أسطورة السينما الأمريكية، جودي غارلاند، في فيلم "جودي".

وفي حال فوز "زيلويغر" بالأوسكار، ستكون هذه هي ثاني مرة تفوز بالجائزة بعد فوزها بها للمرة الأولى عن دورها في فيلم 'Cold Mountain" في عام 2003.

Wondering how to spend your Saturday night? It's Movie night at the Watergate, watch the story of Judy Garland played by Renee Zellweger at 8pm in 'Judy'. Tickets only €7! See you all soon! @WatergateKK @accessCINEMA @LoveKilkenny pic.twitter.com/y9JeN2q6tq — Watergate Theatre (@WatergateKK) February 8, 2020

أفضل ممثل مساعد: براد بيت

تشير العديد من التوقعات إلى اقتناص الممثل الأمريكي، براد بيت، جائزة الأوسكار هذا العام، عن دوره كدوبلير في ستينيات القرن الماضي، بفيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، للمخرج كونتين تارانتينو.

وسبق لبراد بيت أن فاز بجائزة عن دوره في الفيلم، في حفلي "غولدن غلوب" و"بافتا" هذا العام.

And the #EEBAFTAs winner for Best Supporting Actor is Brad Pitt for "Once Upon a Time in Hollywood." https://t.co/TA168pqnbJ pic.twitter.com/PcQNWdHSPn — IndieWire (@IndieWire) February 2, 2020

وستكون هذه هي أول جائزة أوسكار ينالها "بيت" في مشواره الفني، وبصفته ممثل، بعد أن فاز بها إلى جانب فريق عمل فيلم "12 Years a Slave"، من إنتاج عام 2014.

أفضل ممثلة مساعدة: لورا ديرن

من المتوقع أن تنال الأمريكية، لورا ديرن، جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة، عن تجسيدها دور المحامية في فيلم "Marriage Story"، بعد أن حازت على نفس الجائزة في حفي "بافتا" و"غولدن غلوب".

وسبق للورا ديرن أن ترشحت مرتان لجائزة أوسكار في عامي 2014 و1991.

Marriage Story’s Laura Dern Cried For 30 Minutes After Reading The Script https://t.co/Yjm5V32HP7 pic.twitter.com/NlaNP9HNqh — vishnu surendran (@VishnuVichu608) February 5, 2020

أفضل فيلم دولي: "باراسايت"

من المرجح أن يكون الفيلم الكوري الجنوبي "باراسايت" هو الفائز بأوسكار أفضل فيلم دولي لعام 2020، بعد أن حاز على الجائزة الكبرى لنقابة ممثلي الشاشة بالولايات المتحدة، والسعفة الذهبية بمهرجان "كان" السينمائي الدولي.

Just saw Korean movie Parasite. Thought provoking. One word review 'Masterpiece'. The film makes you think about the inequality which exists between the rich and the poor. It's an intriguing story about "Class Conflict" which exists in our society. #ParasiteMovie

1/n pic.twitter.com/J0pWhWVGTo — Ashish Joshi (@AasheeshJoshee) February 7, 2020

​والفيلم كوميديا سوداء عن الهوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء في كوريا الجنوبية وحصل على ترشيح لجائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو بالإضافة إلى أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

أفضل فيلم رسوم متحركة: "توي ستوري 4"

على الرغم من عدم فوزه بأي جائزة في حفلات "غولدن غلوب" أو "بافتا" البريطانية، إلا أن موقع "ذا راب" يتوقع فوز الجزء الرابع من واحد من أحب الأفلام لدى الأطفال والكبار على حد سواء بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة في عام 2020، ربما كنوع من التكريم له، خاصة وأن الفيلم يسدل الستار على سلسلة مغامرات الدمية المحبوبة "وودي".

‘Toy Story 4’ is now available for viewing on Disney+. pic.twitter.com/6h5n2PRea1 — Pop Crave (@PopCrave) February 6, 2020

وسيقام حفل جوائز الأوسكار الـ92، الأحد 9 فبراير/ شباط الجاري، على مسرح "دولبي"، في مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.