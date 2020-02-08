المطرب العراقي ماجد المهندس يعتذر للجمهور الكويتي... فيديو

اعتذر المطرب العراقي، ماجد المهندس، من جمهوره الكويتي، أمس الجمعة، وذلك خلال مشاركته في حفلات "فبراير الكويت".

ورصدت الكاميرات "المهندس" خلال الحفل، وهو يتجاهل طلبات بعض معجبيه في الحفل، بأداء بعض الأغنيات، ولكنه اعتذر منهم، بسبب وجود خلل فني في السماعة التي يضعها في أذنه، والتي يتواصل بها مع مخرج الحفل.

وفي تصريحات للصحفيين، أعرب ماجد المهندس عن سعادته بلقاء الجمهور والغناء للكويت.

وقال: "يسعدني دائما الغناء للكويت الحبيبة".

وقال عن ألبومه الغنائي الجديد "قاضي الغرام"، إنه فضل طرحه على جزئين، موضحا "الألبوم على جزئين حتى يركز الجمهور ولا يتشتت".

وأضاف أنه يحضر للجزء الثاني من ألبوم "شهد الحروف"، متمنيا أن ينال رضا الجمهور.