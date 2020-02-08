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    شركة سامسونغ تكشف رسميا عن منتجاتها الجديدة في مؤتمر عقد في نيويورك، 7 أغسطس/ آب 2019

    غوغل ستعلن عن "شيء مثير" في حفل إطلاق هاتف "سامسونغ غلاكسي إس 20"

    © REUTERS / Eduardo Munoz
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    أضفت شركة "غوغل" الأمريكية، المزيد إلى الإثارة، قبل حفل إعلان شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن هواتفها الجديدة، "غلاكسي إس 20" وغلاكسي زد فليب" الجديد القابل للطي.

    وغرد الحساب الرسمي لنظام تشغيل "أندرويد"، على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، بتغريدة تضم كلمة "Galaxy" ويخرج من حرف "A" كلمة "Android"، بينما يخرج من حرف "N" في الكلمة الأخيرة كلمة "Galaxy".

    وقال الحساب مع التغريدة، إن "شيئا مثيرا" أصبح على مقربة من الظهور، خلال حفل "Unpacked"، وهو الذي تعلن "سامسونغ" فيه عن أحدث هواتفها الذكية.

    ويتكهن موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن شركة "غوغل" تريد إظهار واجهة أندرويد المحسنة للهواتف القابلة للطي "غلاكسي زد فليب".

    هواتف سامسونغ الذكية
    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
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    وكانت شركة "غوغل" أعلنت بالفعل أن نظام "أندرويد 10" يحظى بدعم الأجهزة القابلة للطي، ويوفر أدوات لمطوري التطبيقات لتصور كيف ستبدو تطبيقاتهم على مختلف الأجهزة القابلة للطي، بما في ذلك الهواتف الصدفية القابلة للطي، مثل "غلاكسي زد فليب" القادم.

    أيضا من بين الإجابات على مفاجأة "غوغل" خلال حفل "سامسونغ"، هو أن هواتف "غلاكسي" الجديدة ستحصل على دعم "غوغل ديو" الأصلي لمحادثات الفيديو، خاصة وأن تقارير سابقة من كوريا الجنوبية، أشارت إلى أن شركة "سامسونغ" تعمل على تنسيق جديد لمحادثات الفيديو للهواتف الذكية.

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    الكلمات الدلالية:
    أندرويد, غوغل, أخبار تكنولوجية, تكنولوجيا, سامسونغ
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