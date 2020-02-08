غوغل ستعلن عن "شيء مثير" في حفل إطلاق هاتف "سامسونغ غلاكسي إس 20"

وغرد الحساب الرسمي لنظام تشغيل "أندرويد"، على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، بتغريدة تضم كلمة "Galaxy" ويخرج من حرف "A" كلمة "Android"، بينما يخرج من حرف "N" في الكلمة الأخيرة كلمة "Galaxy".
وقال الحساب مع التغريدة، إن "شيئا مثيرا" أصبح على مقربة من الظهور، خلال حفل "Unpacked"، وهو الذي تعلن "سامسونغ" فيه عن أحدث هواتفها الذكية.
Something exciting is just around the corner. See you at Unpacked, @SamsungMobile: https://t.co/FU3iJCnf77 pic.twitter.com/M9pGlfRQ26— Android (@Android) February 6, 2020
ويتكهن موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن شركة "غوغل" تريد إظهار واجهة أندرويد المحسنة للهواتف القابلة للطي "غلاكسي زد فليب".
أيضا من بين الإجابات على مفاجأة "غوغل" خلال حفل "سامسونغ"، هو أن هواتف "غلاكسي" الجديدة ستحصل على دعم "غوغل ديو" الأصلي لمحادثات الفيديو، خاصة وأن تقارير سابقة من كوريا الجنوبية، أشارت إلى أن شركة "سامسونغ" تعمل على تنسيق جديد لمحادثات الفيديو للهواتف الذكية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)