تحذير من تقطيع اللحم باليدين للضيوف أثناء تناول الطعام

حذر طبيب قلب، من عادة تقطيع اللحم للآخرين أثناء الطعام، موضحا أنه ينقل الكثير من الفيروسات والبكتيريا.

وغرد الطبيب السعودي خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، من عادة تقطيع اللحم للآخرين أثناء الطعام؛ موضحا أنها تنقل الكثير من الفيروسات والبكتيريا.

وقال: "‏عادة غير صحية: تقطيع اللحم للآخرين أثناء تناولك الطعام بيدك… غير مستساغ صحيا وينقل الكثير من البكتريا والفيروسات من مخالطة اللعاب للأصابع".

وأردف: "أعزك وأحترمك… بس لا تقطع لي" .

عادة غير صحية:

تقطيع اللحم للأخرين أثناء تناولك الطعام بيدك...غير مستساغ صحياً وينقل الكثير من البكتريا والفيروسات من مخالطة اللعاب للأصابع.



أعزك وأحترمك...بس لا تقطع لي. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) February 7, 2020

يشار إلى أن الدكتور فهد الخضيري، وهو أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، حذر من تقطيع اللحم للضيوف، في شهر مارس/ آذار، بحسب صحيفة "صدى" السعودية.

وقال الخضيري: "من العادات التي يعتقد فيها المضيف أنه يكرم الضيف قيامه بتقطيع اللحم له، وفيه ملامسة وتلويث للأكل".

وأضاف: "قد ينقل بعض جراثيم اليد لأكل الضيف، النبي محمد نهى عن النفخ بالطعام وبالماء لكي لا يتلوث بجراثيم الفم، ويقاس على ذلك عادة تقطيع اللحم للضيف، فنتمنى اختفاء هذه العادة".

وتسري عادة تقطيع اللحم باليدين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، على سبيل إظهار الضيافة والكرم.