جورج وسوف يصل قطر لإحياء حفله الأول هناك... صور

وصل المطرب السوري، جورج وسوف، إلى العاصمة القطرية الدوحة، أمس السبت، استعدادا لإحياء أول حفل غنائي له هناك.

وكان وسوف قد أعلن أنه سيحيي حفلا استثنائيا في قطر وللمرة الأولى، وذلك في أحد الفنادق، يوم 10 فبراير/ شباط الجاري.

يشار إلى أن آخر حفلات جورج وسوف الغنائية، كانت في مكان استثنائي آخر، وهو في اللاذقية بسوريا، بمناسبة أعياد الكريسماس، في 25 ديسمبر/ كانون الأول.

من ناحية أخرى، ينشغل جورج وسوف بالتحضير لأغنية مصرية تحمل إسم "صاحى الليل"، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي سليمان دميان، ومن إخراج وإنتاج جاد شويري، الذي سبق وأن تعاون معه في أغنيته "ملكة جمال الروح".