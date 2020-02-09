نانسي عجرم تسقط أرضا على المسرح... فيديو

سقطت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، على خشبة مسرح برنامج المسابقات الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز"، وذلك في الحلقة السادسة والأخيرة من مرحلة "الصوت وبس"، أمس السبت.

وبعد أن أدى الطفل المتسابق، هشام اليمني، أغنية "إمتى أنا أشوفك" للفنان أبو بكر سالم، قالت له "أنت لي أنا"، وسأله زميلها في لجنة التحكيم، المطرب المصري، محمد حماقي، إن كان يمارس هوايات أخرى غير الغناء، رد هشام أنه يلعب مصارعة.

وطالبت الفنانة نانسي عجرم من هشام أن تلعب معه مصارعة، وبالفعل توجهت على المسرح وبدأ اللعب إلا إنها سقطت أرضا على سبيل المزاح، لتخبر هشام اليمني أنه الفائز.

واختار الطفل هشام اليمني، أن ينضم إلى فريق نانسي عجرم.

وكانت تقارير ذكرت خلال الفترة الماضية، أنه تم استبعاد نانسي عجرم من الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، بسبب استمرار التحقيقات في واقعة مقتل الشخص، الذي حاول سرقة منزلها في لبنان.

لكن، أعلن مدير البرامج الترفيهية في "إم بي سي"، أليكس معوشي، قبل أسبوع لبرنامج "إم بي سي ترندنغ"، أن "نانسي عجرم باقية، والأقاويل التي تتردد غير صحيحة".

ولفت إلى أن نانسي عجرم ستصور في 24 فبراير/ شباط الجاري، الحلقة النصف النهائية، وفي 7 مارس/ آذار المقبل، الحلقة النهائية.

وأضاف أن الفنانة اللبنانية ستشارك في الموسم الرابع والمقبل من البرنامج.