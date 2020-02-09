محمد الشرنوبي مهدد بوقف نشاطه السينمائي

تلقى المطرب المصري، محمد الشرنوبي، إنذارا من منتجته، بعدم تعامل المنتجين معه، وعدم السماح بترخيص أي منتج سينمائي يشارك فيه.

وأرسل محامي سارة الطباخ، المالكة لشركة "إيرث برودكشن" ومنتجة محمد الشرنوبي، والوكيل الحصري لكل أعماله الفنية، إنذارا على يد محضر، للمطالبة بسرعة تنفيذ قرارات اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما، التي قررت الأسبوع الماضي، أحقية "الطباخ" في كل ما تقدمت به للجنة، وطالبت الشرنوبي بضرورة تنفيذ التعاقد المبرم بينهما، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وطالب المحامي، في الإنذار الذي تسلمه الممثل القانوني عنه، بـ4 طلبات كلها منبثقة من قرارات اللجنة الثلاثية.

وتتمثل تلك الطلبات، في ضرورة تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بين المنذرة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي، المبرم بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2017، وتسليم المنذرة توكيلا يبيح لها التعاقد على الأعمال الفنية، كونها الوكيل الحصري لإدارة أعمال المنذر إليه، وكذلك تأكيد أن الطباخ صاحبة الحقوق الحصرية والمنفردة في إدارة أعماله، وكذلك صاحبة الحق في الاستغلال المالي والتجاري لأعماله وفقا للعقد المبرم بينهما.

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كما تتضمن الطلبات أنه في حالة مخالفة محمد الشرنوبي قرارات اللجنة، فإن أعضاء غرفة صناعة السينما سيمنعون المنتجين من التعامل معه، وعدم قبول استمارة إنتاج أي فيلم سينمائي يشارك فيه.

يشار إلى أن من بين الأفلام التي شارك محمد الشرنوبي في بطولتها، "الماء والخضرة والوجه الحسن"، للمخرج يسري نصر الله، و"تراب الماس" للمخرج مروان حامد، وفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وفيلم "بنات ثانوي" المعروض حاليا في دور العرض السينمائية.