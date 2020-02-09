ممثلة تركية شهيرة تسجن معجبا بعد أن طلب الزواج منها

قضت محكمة في تركيا، بسجن معجب مهووس بالممثلة التركية، جولسيوم علي، بعد أن تقدم لها بطلب زواج.

وقدمت الممثلة، بطلة مسلسل "قيامة أرطغرل"، شكوى للمحكمة ضد المعجب، بعد أن ظل يرسل لها الهدايا والورود، ويضعها أمام منزلها، حتى ترك لها خاتم زواج، وكتب لها في رسالة: "اجمعي أغراضك"، بحسب صحيفة "ميليت" التركية.

وقررت المحكمة بعد شكوى الممثلة، سجن المعجب 3 أشهر.

وقالت جولسيوم علي إن "المعجب حول حياتها إلى جحيم، بسبب مطاردته الدائمة لها، وأنها كانت تعيش في خوف وقلق دائمين بسببه".

من ناحيته، دافع المعجب المهووس عن نفسه وأفعاله، قائلا إنه لم يكن يريد إيذاء الممثلة التركية، وإنما كان يعبر فقط عن إعجابه الشديد بها، مؤكدا أنه "ليست لديه نية سيئة" تجاهها.

وعلى عكس المتوقع، تعاطف مستخدمو التواصل الاجتماعي مع المعجب، واعتبروا أنه بدلا من أن تكافئ جولسيوم علي شخصا يجلب الهدايا والورود لها قامت بسجنه.