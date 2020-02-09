تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الحسيمة الدولي للفيلم بالمغرب

تنظم جمعية مؤسسة الريف للثقافة والسينما، فعاليات الدورة الثالثة لـ"المهرجان الدولي للفيلم" بالحسيمة، تحت شعار "ملتقى سينما العالم"، وذلك شراكة مع المركز السينمائي المغربي، في الفترة بين 7 و12 أبريل/ نيسان المقبل.

وتحل دولة كوت ديفوار ضيف شرف الدورة الثالثة، كما يكرم المهرجان السينما في دولة ضيف الشرف.

وتغطي أنشطة الدورة الثالثة، التي أطلقتها جمعية الريف للثقافة والسينما (FRCC)، العديد من مناطق المدينة، لا سيما مركز مولاي الحسن الثقافي، والمركز الثقافي الأسباني، والجمهور والمؤسسات الاجتماعية والثقافية في الحسيمة.

وبحسب بيان للمهرجان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن الدورة الثالثة للمهرجان تعرض 31 فيلما مغربيا وأمازيغيا وأفلام قصيرة، يتنافس فيها 16 فيلما على الجائزة الكبرى للمهرجان وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للمسابقة الرسمية، و15 فيلما مغربيا وإيفوريا يتم عرضها في البانوراما.

كما تحتفي الدورة الثالثة بالسينما الإيفوارية، من خلال حضور ثلة من السينمائيين الإيفواريين البارزين، وعرض 7 من أجود الأفلام السينمائية لهذا البلد.

وتركز الدورة الثالثة لمهرجان الحسيمة، على تشجيع الإبداع الفني بين الشباب في المدينة، من خلال الأنشطة التي تنظم في ملفهم الشخصي.

وتعقد خلال الدورة، مائدتين مستديرتين تناقشان موضوعي "الإنتاج السينمائي والسمعي البصري بالجهة"، و"السينما والمرأة "، بمشاركة خبراء ومختصين.

كما يشمل برنامج المهرجان، تنظيم ورشة في كتابة السيناريو لفائدة الشباب والمهتمين بقطاع السينما والتلفزيون، وورشة حول موضوع "إبداع الممثل" ينشطها خبراء في المجال.