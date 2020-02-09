أول صورة للفارس المصري مع ابنة بيل غيتس بعد خطبتهما

شارك الفارس المصري، نايل نصار، أمس السبت، أول صورة تجمعه بخطيبته جنيفر، ابنة الملياردير الأمريكي الشهير، بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" للبرمجيات، وذلك بعد إعلان خطبتهما بشكل رسمي منذ أيام.

ويظهر نصار وجينيفر غيتس في الصور، التي شاركها عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وهما يرتديان ملابس الخطوبة باللون الأبيض، وعلق نصار قائلا عن خطيبته: "دائما تضع الابتسامة على وجهي".

View this post on Instagram Always putting a smile on my face ☺️♥️ A post shared by Nayel Nassar (@nayelnassar) on Feb 8, 2020 at 1:21pm PST

من جهتها، شاركت جينيفر غيتس، صورة تجمعها بخطيبها نيل نصار، عبر حسابها على "إنستغرام"، دون أن تكتب أي تعليق.

View this post on Instagram ✨ A post shared by Jennifer Gates (@jenniferkgates) on Feb 7, 2020 at 6:00pm PST

ونشأ نايل نصار في الكويت، وهناك بدأ أولى خطواته في عالم الفروسية، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليتخرج من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا 2013 بالتوازي مع تقدمه في رياضة الفروسية، التي أسفرت عن تتويجه بالعديد من البطولات العالمية.

وكشفت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية فى يوليو 2017 عن علاقة صداقة تجمع نصار بـ "جينفر" ابنة ثاني أغنى رجل في العالم الذي تقدر ثروته بـ 90 مليار دولار.

وعلق والد العروس، بيل غيتس، على خطوبة ابنته من زوجها المستقبلي: "أشعر بسعادة غامرة للغاية... تهانينا".

فيما كتبت والدة العروس، ميليندا غيتس، عبر حسابها على "إنستغرام"، تعليقا على خطوبة ابنتها: "أشعر بسعادة غامرة لأجلك أنت ونايل".