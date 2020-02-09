5 خطوات لحماية الأطفال من الأمراض المعدية

تنتشر أمراض الجهاز التنفسي ونزلات البرد بين الأطفال في المدارس بشكل سريع، نظرا لتوافر البيئة المناسبة للفيروسات.

ومع بدء موسم العودة إلى المدارس، كشف موقع "الكونسلتو"، عن عدة طرق يمكن باتباعها حماية الأطفال من انتشار العدوى.

أولا، عدم استخدام أدوات الأخرين الشخصية، حيث أن هناك العديد من الأمراض تنتقل عن طريق استخدام أدوات الأخرين الشخصية ومن أبرزها المناشف القطنية.

ثانيا، تفادي الاقتراب بشدة ممن يعانون من السعال والعطس، حيث أن الرذاذ يحمل الفيروس، كما أنه من أسهل وأسرع طرق انتقال الفيروسات.

ثالثا، ضرورة تناول المشروبات الدافئة، لما تلعبه من دور في تهدئة الحلق وتخفيف حدة أعراض الإصابة عند الأطفال.

رابعا، تناول الأدوية المناسبة، وتجنب تناول المضاد الحيوي بشكل مستمر ودون داعي حتى لا يتسبب في جعل البكتيريا محصنة ضده.

خامسا، غياب الطفل من المدرسة في حال تعرضه للإصابة بالمرض لمدة يومين على الأقل أو خلال مدة المرض، لمنع انتشار العدوى بين زملائه.