شبيهة بسارس... اكتشاف طريقة جديدة لانتقال عدوى كورونا

في حين يعتقد أن الطريقة الرئيسية لانتقال فيروس كورونا عبر البشر، هي الرذاذ المحمل بالعدوى والذي يخرج من جسد المصاب خلال السعال أو العطس، خلصت دراسة إلى طريقة جديدة ينتقل بها المرض القاتل.

واكتشف الباحثون أنه يمكن للفيروس الانتقال عن طريق البكتيريا المصاحبة لحالات الإسهال، بحسب نتائج البحث المنشورة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية. ويأتي ذلك تزامنًا مع تحذير خبراء من أن "كورونا" قد ينتشر من خلال العيون، وأنه ينبغي للناس –خاصة الأطباء- بذل المزيد من الجهد لحماية أنفسهم.

وحتى الآن قتل أكثر من 800 شخص وأصيب ما يزيد على 37 ألفًا، منذ ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي. وانتقلت العدوى إلى عدد من دول العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

ويقول الباحثون إن الدراسات المبكرة ركزت على المرضى الذين يعانون من أعراض الجهاز التنفسي وربما أغفلت تلك المرتبطة بالجهاز الهضمي، لكن 14 حالة من إجمالي 138 حالة في مستشفى ووهان أظهرت أعراض إسهال وغثيان قبل يوم أو يومين من الإصابة.

وقال أستاذ الرعاية الصحية البيئية بجامعة ساوثامبتون، لصحيفة "ذا صن"، إن التقارير المتعلقة ببداية ظهور الفيروس تشير إلى إمكانية انتقاله عبر البراز. وكان الغائط سببًا في انتقال عدوى سارس إلى المئات في أحد المجمعات السكنية في هونغ كونغ عام 2003.