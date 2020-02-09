عقب تدخل قبائلي كبير... انتهاء قصة أقدم سجين في السعودية

نجحت جهود الوساطة من جانب العديد من القبائل في إقناع عائلة قتيل سعودي لقي حتفه قبل نحو 27 عاما، بتأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل ابنهم، والذي يعد أقدم سجين في المملكة.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي رسالة بعثها السجين السعودي، هادي بن سعود بن كدمة آل الشريف الحبابي، عبر مقطع فيديو يتحدث فيها من داخل السجن عن ظروف ارتكابه الجريمة، ويطلب مساعدته في إقناع عائلة المجني عليه.

ووافقت عائلة الضحية على تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل لمدة أسبوع، ما ينذر باحتمالية النجاح في إقناعهم بالعفو الكامل عن الجاني.

واجتمع عدد من ممثلي قبائل سعودية أمام منزل عائلة الضحية، مناشدين أهل الدم العفو عن "أقدم سجين" في المملكة قبيل ساعات من تنفيذ القصاص.

فيديو

30 عام خلف القضبان.. شاهد : عدد من القبائل تناشد أهل الدم بالعفو عن أقدم سجين بالمملكة هادي ابن كدمة بظهران الجنوب وساعات تفصله عن القصاص #ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1 pic.twitter.com/ysAcu6F2Mi — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 8, 2020

وظهر في مقاطع فيديو العديد من الرجال وقد ألقوا "أغطية رأسهم" على الأرض، ووضعوا رقابهم عليها طلبا للعفو عن السجين.

ووقعت الجريمة في محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، بعدما وجه القاتل طعنات لأحد أبناء عمومته.

#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1 ثلاثين سنه مسجون وراح شبابه يكفيه ..اعتقوه لوجه الله 💔💔 pic.twitter.com/QWX7V2gobY — ۛ ּنۨــۄڕہ ּا̍ڶــڙهــڕٰا̍نۨــۑْۧ (@roo7kana21) February 9, 2020

وناشد السجين السعودي في رسالته كبار قادة البلاد بمن فيهم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وشيوخ القبائل وعلماء الدين، بالتدخل لإنقاذ حياته مع اقتراب موعد تنفيذ الحكم، الذي يجري عادة في ساحة عامة باستخدام السيف.