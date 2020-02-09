الموت يغيب الفنان السوداني عبد العزيز المبارك عن 69 عاما

غيب الموت، الفنان السوداني، عبد العزيز المبارك، اليوم الأحد، عن عمر 69 عاما.

وكان الفنان السوداني الراحل تعرض لوعكة صحية، غادر على إثرها إلى القاهرة طلبا للعلاج.، بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.

اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناتك.

في ذمه الله الفنان عبد العزيز المبارك.

ابونا وابو زميلتنا امل عبد العزيز واختنا امنيه عبد العزيز.

ربنا يرحمك pic.twitter.com/gsav90cjLX — المَـفَــسّـحْ (@MrCargasmer) February 9, 2020

بتقولى لا



بتقولى لا يابهجة ياغاليه ياست القلوب يامذهله

وحياة شبابك ذبت في عينيك حنان ومغازله

سافرت فى رحلة مشاعر ملهمه ومتامله



رحم الله الفنان القدير عبد العزيز #المبارك #رحيل_مبدع pic.twitter.com/TTXHKSWUgu — Ahmed | فرح (@481ahmed1068) February 9, 2020

ويعد عبد العزيز المبارك من رواد الأغنية السودانية، ومن أشهر أغانيه "طريق الشوق"، "أحلى جارة "، و"بتقولي لا".

وأنتجت هيئة الإذاعه البريطانية "بي بي سي" للراحل، بعض أغانيه، ومنها: "أحلى عيون بنريدها "، و"يا عسل"، ما أدى إلى انتشارها في عدد كبير من الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا وهولندا وبلجيكا وألمانيا، وغيرها من البلدان الأوروبية.

ولاقى عبد العزيز المبارك، في بدايات مشواره الفني، تعاونا من بعض الفنانين الذين سبقوه في الساحة الغنية السودانية، فقدم له الفنان الطيب عبد الله أغنية "طريق الشوق" كهدية، وهي من كلماته وألحانه، كما أهداه ثنائي العاصمة أغنية "ليه يا قلبي ليه"، من كلمات الدكتور علي شبيكة وألحان السني الضوي.