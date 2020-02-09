متواجدة في كل منزل ويمكنها إنقاص الوزن بشكل كبير

اعتمد رجل أسترالي يدعى، أندرو فلندر، في اتباع حمية غذائية بهدف إنقاص وزنه على وجبة رئيسية تتألف من البطاطس، واستطاع إنقاص وزنة حوالي 53 كغ، خلال عام واحد فقط.

وبلغ وزن الشاب الأسترالي حوالي 151 كيلو جرام، قبل أن يقرر ترك حياة البدانه، متبعا حمية غذائية تعتمد بشكل أساسي على البطاطس، بالإضافة لتشكيلة من الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب.

تعتمد الحمية بحسب تايلور على جميع أنواع البطاطس، بما فيها الحلوة، بالإضافة إلى التوابل والصوص الخالي من الدهون أو السكريات.

وكان يتناول وجبة من البطاطس بمجرد شعوره بالجوع، مع شرب كميات كبيرة من المياه، لكن أدى ابتعاده بشكل تام عن اللحوم لنقص في فيتامين "بي 12" لكنه خسر في شهر الأول حوالي 9 كيلو ليبدأ بعدها بممارسة الرياضة لمدة 90 دقيقة يوميا، بالإضافة لمتابعة من الطبيب المختص، بحسب "الكنسلتو".

البطاطس مليئة بالعناصر الغذائية

المميز في البطاطس هو تنوع عناصرها الغذائية والتي تبدأ من الألياف والكربوهيدرات الصحية التي تساعد على الشعور بالشبع، خاصة عند تناولها مسلوقة، بالإضافة إلى ذلك تعتبر مصدرا غنيا بالبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين"أ".

وبحسب خبير السمنة سبنسر نادولسكي: "لا أوصي باتباع هذا الدايت، حيث يعتبر مقيدًا للغاية، وربما يشعر البعض بالملل والحرمان من أطعمة أخرى عند اتباعه".

لكنه أكد إلى ضرورة تناول نظام غذائي صحي ومتوازن ومتنوع، يعتمد على الدجاج والأسماك والبطاطس والخضروات الأخرى والفواكه الطازجة وغيرها، لكنه نوه إلى أن دايت البطاطس لفترة قصيرة لن يضر بالصحة، لكن استمراره لفترة طويلة من شأنه التسبب بنقص في بعض الفيتامينات الضرورية جدا للجسم.