علماء يتوصلون لتفسير أصوات تأتي من الفضاء

توصل علماء الفلك تفسير الظاهرة الغريبة التي وقعت في عام ٢٠١٤، حين تم اكتشاف موجات صوتية قادمة من خارج الفضاء.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، كانت تلك الظاهرة محيرة لسنوات وأثارت العديد من التساؤلات حول إمكانية وجود كائنات فضائية ترسل تلك الإشارات للأرض.

وأوضح العلماء أن تلك الموجات الصوتية ناتجة عن انفجار قوي على بعد ٥٠٠ مليون سنة ضوئية.

واستبعد العلماء إمكانية وجود أجسام أخرى وكائنات تعيش في الفضاء الخارجي، خاصة مع تكرار هذه الانفجارات وفي كل مرة تصل إلى الأرض الرسائل ذاتها.