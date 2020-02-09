صور.. تسريبات تكشف ملامح هاتفي سامسونغ غالاكسي S20 وZFlip

ومن المنتظر أن يتميز الـS20 بتصميم أحادي مع زوايا مستديرة، كما يتميز أيضا هاتف Z Flip بإطار مصنوع من قطعتين منفصلتين مناسبتين له عند الطي.

وتعتزم الشركة توفير الإطارات الخارجية للهاتفين باللون الأسود والفضي الرمادي، والتي من المفترض أن تباع بحوالي 100 دولار لكل مجموعة.

Exclusive: Samsung Galaxy S20 Ultra from all angles. pic.twitter.com/tRJuvEeriY — TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV) February 8, 2020

وعلى الرغم من الاختلافات بينهما، من المتوقع إطلاق Galaxy S20 Ultra وGalaxy Z Flip بأسعار مماثلة، ومن المقرر أن يتم الكشف عن سلسلة Galaxy S20 وGalaxy Z Flip يوم 11 فبراير/شباط.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Covers. When your silicone cover has an extra lip to accommodate for the massive camera bump. 1/2 pic.twitter.com/yIDLJUCuuy — Roland Quandt (@rquandt) February 8, 2020

ويمتاز هاتف Galaxy Z Flip بتصميم خارجي معدني من الألمنيوم مع طبقة Gorilla Glass، ويعمل الهاتف على نظام تشغيل Android 10 مع واجهة One UI 2.0، يتضمن رقاقة معالج Snapdragon 855 بلس بدقة تصنيع 7 نانومتر، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في UFS 3.0.

وأشارت تسريبات سابقة إلى أن كاميرا Galaxy S20 Ultra ستتكون من عدسة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل بمستشعر ISOCELL Bright HMX، وعدسة بدقة 64 ميجا بيكسل.