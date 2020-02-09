نانسي عجرم تنشر صورة طفلتها "ليا".. ومغردون: "صورة طبق الأصل"

احتفلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد ميلاد ابنتها "ليا"، في عامها الأول، ونشرت صورة لها من الاحتفالات، على موقع الصور انستجرام.

وترتدى الطفلة "ليا"، فستان أبيض اللون وأمامها "تورتة" عيد ميلادها، وعلى رأسها "قبعة" صغيرة الحجم.

وعلق معجبي المطربة اللبنانية على الصورة، وقال بعضهم إن ابنتها تمثل صورة طبق الأصل من والدتها، بينما هنأتها الفنانة الإماراتية أحلام، وقالت: "بسم الله عليها ما شاء الله ربي يحميها لكم، وتشوفين سعادتها يا رب هي وخواتها".

وعلقت النجمة نوال الزغبي على الصورة بإضافة الكثير من الإيموجى على الصورة للتهنئة.

يذكر أن نانسي عجرم، نشرت أغنيتها الجديدة "قلبى يا قلبى"، عبر قناتها على يوتيوب، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو الكليب الذى حقق انتشارا كبيرا، ونجاحا ضخما فى وقت قليل.

ونشرت نانسى عجرم، فيديو تستمع فيه لأغنيتها الجديدة، ويبدو أنها تستمع بنجاح الأغنية الكبير، وعلقت عبر تويتر: "أنا وهالغنية.. غرام".