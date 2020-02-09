كتلة تشكل تهديدا... درجات حرارة استثنائية تضرب السعودية

وبحسب موقع "طقس العرب"، تنخفض درجات الحرارة لمستويات كبيرة، خاصة في مناطق طريف وحائل ورفحاء.

ومن المتوقع أن تسجل بعض المناطق درجات حرارة قياسية، حيث تنخفض لمستويات كبيرة من شأنها أن تشكل تهديدا.

ووفقا للتوقعات، قد تسجل حائل 5 درجات مئوية تحت الصفر، في حين تصل في طريف شمالا إلى 6 درجات تحت الصفر، فيما تكون 4 درجات تحت الصفر في رفحاء.

وحذر الخبراء من أن حالة الطقس هذه ترفع معدلات الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا، مشددين على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة واستخدام وسائل التدفئة.