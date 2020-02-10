أحلام تبكي من خطاب قبول واكين فينيكس جائزة أوسكار أفضل ممثل

تأثر العديد حول العالم، من خطاب قبول الممثل الأمريكي، واكين فينيكس، لجائزة أوسكار أفضل ممثل، عن دوره في الفيلم المثير للجدل "الجوكر"، وكان من بينهم الفنانة الإماراتية أحلام.

وغردت المطربة الخليجية، عبر حسابها على "تويتر"، تعقيبا على خطاب واكين فينيكس: "دمعت عيني من كلامه، للأسف هؤلاء أصبحوا نادرين".

وقال واكين فينيكس عقب فوزه بجائزة أوسكار: "ممتن لكل من قدم لي فرصة ثانية، وأظن أن هذا أفضل ما يميزنا، عندما ندعم بعضنا، وليس عندما نتجاهل بعضنا بسبب أخطائنا السابقة، ولكن عندما ندعم بعضنا لنتقدم وعندما نعلم بعضنا، وعندما نقود بعضنا إلى الخلاص، هذا أفضل ما لدى البشرية".

وهنا، تذكر "فينيكس" شقيقه الممثل الراحل، ريفر فينيكس، قائلا بتأثر: "أريد فقط... عندما كان أخي بالسابعة عشر من عمره كتب هذه الكلمات: "اهرع للنجدة بالحب، وسوف يتبعك السلام".

وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خطاب قبول واكين فينيكس لجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي بشكل واسع عبر شبكة الإنترنت، بسبب رسالته العميقة.

وأقيم حفل جوائز الأوسكار الـ92، فجر اليوم الاثنين، على مسرح "دولبي"، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.