تكريم خاص للنجم كوبي براينت في حفل تسليم جوائز الأوسكار... فيديو

كرم المشاركون في حفل أوسكار نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت، حيث تم تكريم ذكرى لاعب كرة السلة الشهير، الذي توفي بحادث تحطم طائرة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وحضر المخرج الشهير سبايك لي الحفل بألوان لوس أنجلوس ليكرز فير اللاعب، حيث تم وضع الرقمين 2 و 4 على صدر السترة الخاصة به، في إشارة إلى رقم اللاعب مع الفريق طيلة السنوات الأخيرة.

The first visible tribute to Kobe Bryant at the Oscars came from the director Spike Lee. He is wearing purple and gold and the number 24, Bryant’s number in the latter part of his career. https://t.co/xYsekIVeGO pic.twitter.com/KYf1zfYweY — The New York Times (@nytimes) February 9, 2020

​وغنت النجمة الشهيرة بيلي إيليش لإحياء ذكرى الشخصيات السينمائية البارزة التي توفيت على مدار العام الماضي، وتم عرض مقطع فيديو على الشاشة خلف إيليش، وكانت إحدى الصور عبارة عن صورة لبراينت مع اقتباسه: "الحياة قصيرة جدًا فلا تركز على شيء واحد. أنت بحاجة إلى الاستمرار في المضي قدمًا."

تحطمت طائرة الهليكوبتر الخاصة ببراينت البالغ من العمر 41 عامًا، التي كانت تقله وابنته جيانا وسبعة أشخاص آخرين في 26 كانون الثاني/ يناير في ولاية كاليفورنيا.

براينت، الذي أنهى مسيرته في عام 2016، ولعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليكرز لمدة 20 مواسم، أصبح البطل خمس مرات، وشارك في مباراة كل النجوم 18 مرة، وأصبح اللاعب الأكثر قيمة في البطولة، وفاز في دورة الالعاب الاولمبية في عامي 2008 و 2012. في عام 2018 مع منتخب الولايات المتحدة، وحصل براينت على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصيرة.