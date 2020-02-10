ناتالي بورتمان تستخدم ثيابها لتوصيل رسالة في حفل الأوسكار... صور

استخدمت الممثلة الإسرائيلية، ناتالي بورتمان، ثيابها، في حفل توزيع جوائز الأوسكار، أمس الأحد، لتوصيل رسالة.

وعبرت بورتمان عن امتعاضها من خلو قائمة ترشيحات أوسكار، وبالأخص فئة أفضل مخرج من اسم أية مخرجة، من خلال "الكيب" الذي ارتدته في الحفل، إذ زينته بأسماء مخرجات قدمن أعمالا مميزة في 2019.

وظهر على الـ"كيب" اسم كل من لورين سكافيارا مخرجة فيلم "Hustlers" ولولو وانغ مخرجة "The Farewell" وغريتا جيرويغ عن فيلم "Little Women" وماريل هيلر عن فيلم "A Beautiful Day in the Neighborhood وملينا ماتسوكاس عن "Queen & Slim" وإلما هارئيل عن "Honey Boy"، وغيرهن من المخرجات.

natalie portman wore a dior cape embroidered with all of the female directors who weren't nominated #oscars pic.twitter.com/fjd6CeuQUc — iconic (@faveslooks) February 10, 2020

يشار إلى أن أكاديمية فنون وعلوم السينما، تعرضت لانتقادات لفشلها في ترشيح مخرجات لأوسكار 2020.

وفي تاريخ جوائز الأوسكار، تم ترشيح 5 نساء فقط لجائزة أفضل مخرج، وفازت امرأة واحدة فقط بها، وهي كاثرين بيجلو عن فيلم "The Hurt Locker".

وحازت ناتالي بورتمان على جائزة أفضل ممثلة رئيسية، في عام 2011، عن دورها فيلم "Black Swan".