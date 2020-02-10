"أمور محرجة"... أول تعليق من زوج أنغام على طلاق أصالة

علق الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، زوج المطربة المصرية أنغام، لأول مرة، على طلاق المطربة السورية أصالة من زوجها المخرج، طارق العريان.

وقال إبراهيم، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، إنه لا علم لديه بحدوث الانفصال فعلا، وليست عنده معلومة مؤكدة عن الموضوع لأنه لم يتابعه، لكنه يحاول دائما أن يكون حذرا فيما يقول، فلا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل، ومن سينفصل عن من، ومن سيعود لمن بعد الانفصال، وسيأتي وقت تجمع الجميع صورة واحدة في الدنيا الصغيرة.

وأكد أحمد إبراهيم، أنه يكن كل الاحترام لأصالة، ويراها فنانة كبيرة، وأنه يراعي "العشرة" التي جمعته بالآخرين، قائلا: "نحن في مصر نراعي العيش والملح جدا... وأنا أراعي العيش والملح الذي بيني وبين أي أحد، حتى لو كان في تصريحات مستفزة حتى اليوم، وعلى فكرة هناك أسرار كتيرة لا أبوح بها، ومن الممكن لو قلتها ستكون محرجة لناس كتيرة، هناك ناس من الممكن أن تدعي إنهم غير مهتمين أو ليسوا في الصورة ولكن ما حدث هو العكس تماما".

⭕️حصري: قصة الموزع أحمد ابراهيم و علاقته بأصالة و طارق العريان معروفة للجميع...و بما أنه لم يعلق بعد على تصريحات @AssalaOfficial ضده بعد زواجه من أنغام @Angham

ETبالعربي سأله عن رده والأهم تعليقه على انفصال #أصاله... والرد كان مفاجيء؟

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يشار إلى أن أصالة نصري قاطعت أنغام، وهاجمت زوجها أحمد إبراهيم، منذ شهر فبراير/ شباط 2019، وذلك لأن الأخير كان متزوجا من ابنة شقيقة طارق العريان، طليق أصالة.

وأعلنت أصالة طلاقها من طارق العريان في شهر يناير/ كانون الثاني.