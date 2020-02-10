الكوريون يحتفلون بالفوز التاريخي لفيلم "باراسايت" بالأوسكار

غمرت الاحتفالات وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بعدما منح فيلم الكوميديا السوداء "طفيلي" (Parasite) أول جائزة أوسكار على الإطلاق للدولة الآسيوية.

وقال مخرج الفيلم، بونغ جون هو، إنه تشرف بنيل جائزة أفضل سيناريو، وهي الأولى من نوعها التي يحصل عليها فيلم كوري جنوبي، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائي دولي.

وتصدرت كلمتا " باراسايات " والمخرج بونغ جون هو، التغريدات المتداولة بموقع "تويتر" في كوريا الجنوبية، فيما أصبح اسم الفيلم الأكثر بحثا على المنصة الإلكترونية المحلية نافر، بعد الإعلان عن الجائزة.

وكان الفيلم الساخر الذي يتناول الهوة بين الأغنياء والفقراء في كوريا الجنوبية، رشح لجوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل إنتاج، إضافة إلى أفضل سيناريو وأفضل فيلم روائي دولي.

ورغم أن صناعة السينما في كوريا الجنوبية من بين الأكبر في العالم، فإن الفيلم الناطق بالكورية صنع هزات غير مسبوقة بالأسواق الدولية.

وبعد إعلان الترشيحات في يناير/ كانون الثاني، قال بونغ إنه يعتبرها علامة على أن اللغة لم تعد عائقا أمام النجاح عالميا.

وتشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكورية الجنوبية، تسجيلا مصورا بطيئا لصناع الفيلم وهم يحتفلون على البساط الأحمر.

Enjoying the Embassy’s Oscars Watch Party with a bowl of “jjapaguri.” Congratulations to Korean Director Bong Joon-Ho for “Parasite” winning Best Screenplay...ROK’s first-ever Oscar! More awards to come! pic.twitter.com/UJBM3GV3x6 — Harry Harris (@USAmbROK) February 10, 2020

وغرد السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية، هاري هاريس، على "تويتر": "نقيم حفل بث مباشر بالسفارة ونتناول الجاباجوري"، في إشارة إلى طبق المعكرونة الذي كانت تتناوله العائلة الثرية بالفيلم.

​وفيلم "باراسايت"، كوميديا سوداء عن الهوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء في كوريا الجنوبية وحصل على ترشيح لجائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو بالإضافة إلى أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.