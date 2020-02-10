احتفال غريب من خواكين فينيكس بعد دقائق من الفوز بالأوسكار

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة لاحتفال الممثل الأمريكي، خواكين فينيكس، بفوزه بجائزة أوسكار العالمية.

وترصد الصورة لقطة عفوية من احتفال "فينيكس" البسيط مع صديقته، الممثلة روني مارا، بالأوسكار، إذ اكتفيا بالجلوس على السلم، وبينهما الجائزة، وتناولا شطائر برغر نباتية.

Get a partner who gives you a purpose to live!



- Joaquin phoenix and Rooney mara with oscar enjoying their burger date together alone backstage just minutes after Joaquin was announced as oscar winner.#Oscar pic.twitter.com/vLpVIxovqO — Islam Fawzy (@J_Middleton99) February 10, 2020

وعبر العديد من مرتادي شبكة الإنترنت حول العالم، عن انبهارهم وإعجابهم بالصورة، لما تحمله من عفوية شديدة بين خواكين فينيكس وصديقته، وتفضيلهما الاحتفال بهذه الطريقة، بعيدا عن الحفلات المبهرة وضجيج وسائل الإعلام.

وغرد البعض على الصورة: "احصلوا على شريك عمر يمنحكم غرضا للحياة".

وهذه هي أول جائزة أوسكار يفوز خواكين فينيكس بها، طوال مشواره الفني، بعدما ترشح لها 3 مرات.

وحاز فينيكس علىت أوسكار أفضل ممثل رئيسي، عن دوره في الفيلم المثير للجدل "الجوكر"، وهو المستوحى عن قصص "دي سي" الهزلية، ويستعرض جذور أشهر شرير في القصص المصورة "الجوكر"، وتحوله من كوميديان يتعرض لإحباطات وإهانات إلى "أمير الجريمة المهرج".

كما حاز فيلم "الجوكر" في الحفل، على جائزة أوسكار أفضل موسيقى تصويرية.

وأقيم حفل جوائز الأوسكار الـ92، أمس الأحد، على مسرح "دولبي"، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.