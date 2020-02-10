مذيع بريطاني يعلن أنه مثلي بعد 27 سنة زواج... كيف كانت ردة فعل زوجته؟

أعلن مقدم البرامج التلفزيونية البريطاني، فيليب شوفيلد، عبر صفحته على موقع "إنستغرام" أنه مثلي بعد 27 سنة زواج.

وقال، على الهواء في أحد البرامج التلفزيونية، إنه شعر طوال حياته بتناقض داخلي معين. ووفقا له، فهو فخور وسعيد للغاية لتحقيق ميله الجنسي الحقيقي.

بالإضافة إلى ذلك، قال شوفيلد إنه لا ينوي اليوم الدخول في أي علاقات أخرى، مضيفا أن زوجته تقبلت إعلانه غير المتوقع هذا.

View this post on Instagram #NTA 2020 with my girl A post shared by Phillip Schofield (@schofe) on Jan 28, 2020 at 3:23pm PST

وقال شوفيلد إنه لم يكن هناك أسرار كبيرة بينه وبين زوجته، وأضاف أنها امرأة مذهلة ورائعة، وفق موقع "وان".

View this post on Instagram Ken McKay/ITV/Rex Features/Shutterstock A post shared by Phillip Schofield (@schofe) on Jan 29, 2020 at 5:29am PST

وصدم مقدم البرامج بالحب الصادر من الأقارب الذين قابلوا اعترافه بإيجابية. ووفقا لشوفيلد، فقد شعر بالارتباك الشديد والأرق من أنه قد يسبب إزعاجا لعائلته.