فنانة كويتية شهيرة بعد إعلان إصابتها بالسرطان: اتقوا الله

عبرت الفنانة الكويتية، جواهر، عن استيائها من تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أيام من إعلان إصابتها بالسرطان.

ونفت جواهر، اليوم الاثنين، إن كانت حالتها أصبحت "خطيرة"، بحسب وصف العديد من التقارير المتداولة عنها، مؤكدة أن هذا كذب وافتراء على تشخيص حالتها المرضية، بحسب تصريحاتها لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

واتهمت جواهر مروجي هذه الشائعات، بالسعي وراء تحقيق مشاهدات عالية، أو زيادة عدد متابعين، دون النظر إلى مشاعر أهلها وأطفالها.

ووجهت رسالة لهم هي: "اتقوا الله فيما تقولونه عن حالتي المرضية، أنا عندي عيال وأهل، لا تهولون باللي تكتبونه، لأن حرام أهلي وعيالي يقرأون مثل هذه الأشياء ويخترعون، وأنا الحمد لله موكلة أمري لرب العالمين، وهو قادر على كل شيء، وأنا الحمد الله سعيدة بابتلاء ربي لي، لأن ربي إذا حب عبده ابتلاه، وما أطلب منكم إلا الدعاء وعدم الكتابة عن شي ما تعرفونه وتفتون فيه".

وعن تطورات حالتها الصحية، أكدت جواهر، التي تتلقى علاجها في العاصمة البريطانية لندن، أنها بدأت في تلقي العلاج، وأمورها بخير.

في ذات السياق، دعمت المطربة الإماراتية، أحلام، الفنانة الكويتية جواهر، بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان.

اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرفع عنك ويشفيك شفاءً لايغادر سقما اختي اكثري من الاستغفار وقرآه #يسين 🙏🏻 #ادعوا_لها جزاكم الله خير في ميزان حسناتكم 🙏🏻 https://t.co/fFJSKjcdbn — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) February 10, 2020

وغردت أحلام، عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنك ويشفيك شفاء لا يغادر سقما".

وأضافت طالبة من جواهر: "أختي، أكثري من الاستغفار وقراءة سورة ياسين، ادعو لها جزاكم الله خيرا فى ميزان حسناتكم".

وكانت جواهر الكويتية، أعلنت في تغريدة لها على "تويتر": "قبل كم شهر حصل معي إغماءة طويلة، توجهت للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابتي بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة، بس رجاء أتمنى من كل شخص جاءت عينه ع التغريدة يدعيلي، يقال أن دعوة 40 غريب مستجابة".