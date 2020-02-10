احذر 5 وجبات... لا تتناول هذه الأطعمة معا

رغم أهمية تنوع العناصر الغذائية، التي يجب أن يتناولها الإنسان، إلا أن بعض الأطعمة، لا يجب أن يتم تناولها معا، لأنها قد تفقد قيمتها الغذائية، إضافة إلى إمكانية تسببها في مشكلات صحية عديدة للجهاز الهضمي.

1- اللحم والبيض

أورد موقع "مايند بودي غرين"، قائمة بأبرز الأطعمة، التي لا يجب أن يتم تناولها معا:

رغم أن تناول وجبة غذائية تضم لحما وبيضا مقليا، يعد من الوجبات الشهية للإفطار، إلا أنه يعد واحدا من المجموعات الغذائية السيئة للهضم.

لأن اللحوم المقلية والبيض، يمثلان مزيجا محملا بالبروتين وقد يستغرق الجهاز الهضمي وقتا طويلا لهضمه، بحسب الموقع الأمريكي.

2- البرغر والبطاطس

يعتمد الكثيرون في نظامهم الغذائي على تناول البطاطس المقلية مع البرغر، إلا أنها تؤثر سلبًا على الصحة، لأن كلاهما يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تسبب خفض السكر بالدم، وينتج عنها شعور بالخمول.

3- الزبادي بالفواكه

إضافة الفواكه للزبادي، أو إضافة اللبن لعصير الفواكه، رغم أنه يجعل المذاق أفضل، إلا أنه يؤدي إلى امتزاج الحمضيات الموجودة في الثمار مع البروتين الموجود بالحليب، وقد ينتج عنه خليط سام، وربما يؤدي إلى حساسية غذائية.

4- الحبوب والعصائر

البعض يتناول الشوفان مع كوب من العصير الطازج، لكي يشعور بالشبع، والحصول على مزيد من الطاقة، لكن قد تتسبب الأحماض الموجودة في العصائر، وتحديدا عصير البرتقال في تحطيم الكربوهيدرات الموجودة بالحبوب.

5-المكسرات وزيت الزيتون

بعض الوجبات تحتوي على عدد من المكسرات المتنوعة، وزيت الزيتون، لكن تلك الوجبات، تحتوي على عنصر البروتين بنسبة عالية، مما يتسبب في إعاقة عملية الهضم والإصابة بانتفاخ المعدة والغازات.