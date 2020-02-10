"كيارا" تلقي بطفل وسط الطريق ببريطانيا وذعر في الشارع... فيديو

تضرب بريطانيا العاصفة "كيارا" منذ أيام، ما أثّر على انتظام حركة الطيران والسفر.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرا مشددا، والذي يعني وجود خطر على الحياة جراء سوء الأحوال الجوية خاصة في مناطق بايتلي بريدج بمقاطعة يوركشاير شمالي البلاد، بحسب "بي بي سي".

وبلغت سرعة الرياح خلال العاصفة على بعض المناطق في بريطانيا قرابة الـ90 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى تساقط الأشجار وسقوط أجزاء من المنازل أيضًا.

This is the moment a young child was blown down the street by #StormCiara in Blackpool.



Read the latest on the storm here 👉 https://t.co/cNN3Mku7UP pic.twitter.com/j6Rct2AwyX — Global Analytica (@AnalyticaGlobal) February 10, 2020

​ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو مخيف لأحد الأطفال الذي كان يسير بصحبة عائلته قبل أن تلقي به الرياح القوية في وسط الطريق، ومحاولة أهل الطفل اللحاق به خوفا من أن تصدم به إحدى السيارات التي تسير على الطريق، وسط صراخ من المارة.

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 137 ألفا من سكان المملكة المتحدة، لكن شركات توزيع الكهرباء قالت إنها أعادت التيار إلى نحو 99 ألفا من المتضررين.

وألغيت عشرات الرحلات الجوية وأصدرت خطوط السكك الحديدية توصيات للركاب بتفادي السفر أثناء العاصفة.