وفاء عامر تعلق على أزمة محمد رمضان والطيار

علقت الفنانة المصرية وفاء عامر، على إيقاف الطيار المصري أشرف أبو اليسر، عن العمل مدى الحياة، وإيقاف مساعده لمدة عام كامل، على خلفية فيديو نشره الفنان محمد رمضان، من داخل قمرة طائرة خاصة كان يقودها.

وقالت وفاء عامر، إنها تدعم الطيار، بعد القرارات الصادرة ضده، وكتب على "فيسبوك": "قرار إيقاف الطيار قرار ظالم.. طيارة خاصة وفنانين كتير اتصوروا وده عادي.. امنعوا التصوير، لكن إيقاف حرام ده تعسف أو مقصود لحد بعينه".

وأضافت: "اقصد لفت النظر كاف للطيار ومنع الاقتراب من كابينة القيادة وكفى.. نداء لوزير الطيران قرار الإيقاف قرار أكبر من الحدث راجعوا الكاميرات.. ارفعوا العقوبة.. تاريخ الطيار يشفع له".

يذكر أن الكابتن أشرف أبو اليسر، قائد الطائرة الموقوف عن العمل، قال، في تصريحات سابقة لموقع "في الفن"، إن محمد رمضان طلب ‏أن ‏يلتقط معه صورة تذكارية، لكي يريها لابنه علي، مشيرا إلى أن الطيار وافق على ذلك الأمر بناء على إنسانيته، خاصة أن الطائرة المذكورة ‏هي ‏طائرة خاصة.‏

وقال الطيار الموقوف: "هناك خطأ قد حدث عندما نشر محمد رمضان الفيديو، حيث أنه نشره بغير علمه، وأن رمضان لم يكن هو ‏قائد ‏الطائرة كما أشيع وقتها"، مضيفا: "محمد رمضان كان سايق الطيارة هي جملة غير صحيحة بالمرة لأن الطيارين ‏لا ‏يقودون الطائرات ولكنهم يطيرون بها".

وأوضح أن الفنان المصري محمد رمضان كان جالسا فقط بجوار مقود الطائرة ولم يتدخل في القيادة.‏