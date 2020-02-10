فيديو... لبؤة تهاجم مدربها في السعودية ورغم إصابته يدافع عنها

كشف مدرب الأسود غازي العمودي، تفاصيل هجوم لبؤة عليه بعد إخراجها للاستعراض في محافظة الخفجي في المنطقة الشرقية بالسعودية.

وظهر العمودي في مقطع فيديو وهو يعاني من جروح في جسمه ورأسه.

وقال المدرب، إنه لم يتعامل مع الأمر على أنه حادث، بل كان مجرد مزاح.

وأضاف العمودي أن ما فعلته اللبؤة دليل على الاشتياق والافتقاد، حيث غاب عنها لمدة شهر.

وأوضح أنها لو كانت تقصد الافتراس لتوجهت مباشرة إلى الرقبة.