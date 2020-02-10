"البيئة المصرية" تحذر من تلوث شديد لهواء القاهرة الأربعاء

حذرت وزارة البيئة المصرية من ارتفاع نسبة تلوث الهواء في جميع مناطق القاهرة الكبرى، بحلول يوم الأربعاء، كما توقعت انخفاض الرؤية الأفقية في بعض الأوقات.

وأعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء التابعة للوزارة، صباح اليوم، تفاصيل الحالة الهوائية للبلاد على مدار ثلاثة أيام، والتي تشمل مستويات التلوث.

وبحسب موقع "مصراوي"، تقسم الإدارة نوعية جودة الهواء إلى ثلاث درجات، هي الأخضر الذي يشير لمستوى نقاء مرتفع، والأصفر، ويعبر عن مستوى نقاء متوسط، فيما يرمز الأحمر إلى انخفاض نقاء الهواء.

وقالت الإدارة إن حالة الهواء ستكون سيئة (درجة حمراء) في جميع مناطق القاهرة الكبرى يوم الأربعاء، مضيفة: "رغم أن العوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات نهارًا، إلا أنها مركزة ليلًا بسبب التهوية الحرجة التي تصل إلى درجة سيئة".

وأوضحت الإدارة أن الرؤية الأفقية ستنخفض خلال الشبورة المائية صباح ذلك اليوم في العاصمة، متوقعة أن تشهد الإسكندرية ومرسى مطروح أيضًا نوعية هواء سيئة بعد غد، فيما تتراوح درجة نقاء الهواء بين متوسطة وجيدة في جميع أنحاء الجمهورية غدًا الثلاثاء.