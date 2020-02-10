حقيقة وفاة ابنة المطربة صباح

كشفت جانو فغالي، ابنة أخت الفنانة الراحلة صباح، صحة الأنباء التي ترددت حول وفاة هويدا منسي ابنة الشحرورة.

وقالت فغالي، لموقع "في الفن"، إن هذه الأنباء شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت "مطلقو هذه الشائعة أناس مرضى بالحقد والكره. دائما ما كانت الإشاعات تنال من صباح والآن تنال من ابنتها".

هويدا ابنة الشحرورة صباح مع نيشان pic.twitter.com/d1wxsPUl — بشار جاسم الكندري (@bashar__jassem) August 24, 2012

وأكملت "نحن نحب الحياة. لا يمكنني فهم هؤلاء. ربنا يسعدهم ويبعدهم عننا".

يذكر أن هويدا منسي، ابنة الفنانة الراحلة صباح، ولدت في القاهرة عام 1952، وبدأت مشوارها مع الفن عام 1970، بالمشاركة في عدة أعمال، إلا أنها اعتزلت سريعا.