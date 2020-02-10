فنانة لبنانية تحتفل بـ"اللقاء الأول" مع زوجها

نشرت الفنانة ومقدمة البرامج اللبنانية إيميه صياح، صورا جديدة، لجمهورها على موقع "إنستغرام"، اليوم الاثنين، وذلك بمناسبة احتفالها باللقاء الأول مع زوجها.

ونشرت صياح، الصور، التي تم مشاركتها مع الجمهور، على يومياتها، عبر حسابها الشخصي، على "إنستغرام"، وقالت إن ذلك بمناسبة احتفالها بمرور 13 عاما على لقائها الأول بزوجها، الذي ارتبطت به عام 2014.

وعلقت، على الصورة، برسالة، قالت فيها: "10 صور، بـ 10 قبلات، للاحتفال بمرور 13 عاما على وجودنا معا"، حتى تزوجا عام 2014، هي وزوجها الممثل اللبناني فريد نجار، الذي أنجبت منه طفلين توأم، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وابتعدت إيميه صياح، تقديم البرامج والأعمال الفنية منذ الإعلان عن خبر حملها، بحسب موقع "في الفن"، الذي قال إن أول ظهور فني لها في حلقات "الشهر العسل" ضمن المسلسل اللبناني "حدوتة حب" ، الذي تم عرضه في رمضان 2018.

وشاركها البطولة في ذلك العمل طوني عيسى، وبعدها قدمت برنامج "الزمن الجميل" على شاشة أبوظبي في مطلع عام 2019.