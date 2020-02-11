سعودي يرتدي العلم الأمريكي يطلق النار بالقرب من "بقع حمراء"... والشرطة تتدخل

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطعا مصورا يظهر فيه شاب يحمل سلاحا أليا ويطلق الرصاص في الهواء.

وفي المقطع المتداول في السعودية، يظهر الشاب وهو يرتدي ملابس على شكل العلم الأمريكي، وهو يطلق النار في الهواء من سلاح آلي، أعلى سيارة تبدو عليها "بقع حمراء"، وكذلك هناك بقع حمراء على الأرض".

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الجهات الأمنية في #الرياض تلقي القبض على شاب - 19 سنة بعد تسجيله مقطع #فيديو وهو يطلق النار ويستعرض بالأسلحة. #صهيلنا pic.twitter.com/CYsuzDTh4f — صهيل (@SaheelKSA) February 10, 2020

​ويظهر في المقطع أنثى أسد تجري خائفة بعد إطلاق النار، ثم يستعرض الفيديو السيارة التي كان يجلس عليها الشاب، وداخلها أسلحة أخرى.

الاشكال هذي كثرة نرجو اتخاذ كافة الإجراءات والتشهير به ليكون رادع للاشكال هذي — Mubarak 💙العالمي (@mubarak_1409) February 10, 2020

​وأثار المقطع المصور جدلا داخل المملكة، مطالبين بالقبض عليه، ومنع مثل هذه التصرفات.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية فإن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على شاب، وقالت إنه يبلغ من العمر 19 سنة.

وينص "نظام الأسلحة والذخائر" في السعودية على أن "للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراءها أو حملها أو اقتناءها أو إصلاحها، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة".

وينص على أنه "يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح".

وكذلك ينص النظام على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أيا من ذلك".