درجات الحرارة دون الصفر في السعودية... وحدث نادر يضرب بغداد

سجلت درجات الحرارة في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية السعودية، اليوم الثلاثاء، أربع درجات تحت الصفر، مع تساقط خفيف للثلوج.

وبحسب قناة "الإخبارية" السعودية، بلغت درجة الحرارة الصفر في عرعر والقريات، فيما سجلت في تبوك درجة واحدة.

ولم تستبعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على تلك المناطق والمنطقة الوسطى.

وتشهد المنطقة انخفاضا في درجات الحرارة، نتيجة تعرضها لمنخفض جوي قطبي؛ تسبب أيضا في تساقط الثلوج على العاصمة العراقية بغداد، للمرة الأولى منذ سنوات.