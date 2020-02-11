عاصفة "سيارا" تزيد من سرعة طائرة وتقلص مدة رحلتها ما يقارب ساعتين بين نيويورك ولندن

ساعدت عاصفة "سيارا" التي تضرب المحيط الأطلسي وأجزاء من أوروبا على تقليص مدة رحلة جوية لطائرة تابعة للخطوط البريطانية بين ولاية نيويورك الأمريكية والعاصمة البريطانية لندن من ست ساعات و55 دقيقة إلى 4 ساعات و56 دقيقة فقط.

وسجلت الرحلة رقاما قياسيا جديدا في سرعة الرحلة بين نيويورك ولندن بعدما سبق لرحلة تابعة لشركة فيرجن أتلانتيك أن قطعت المسافة في مدة زمنية قدرت بـ4 ساعات و59 دقيقة، وذلك بفارق ثلاث دقائق بين الرحلتين.

ونشر الحساب الرسمي لـ"فلايت ردار" المختص في رصد حركة الطيران المدني على "تويتر"، تغريدة أوضح فيها أن الرياح القوية للعاصفة دفعت الطائرة إلى الأمام وزادت من سرعتها الاعتيادية لتقطع المسافة بين المدينتين عبر أجواء المحيط الأطلسي بفارق زمني قارب الساعتين، وهو رقم مذهل.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt



If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh — Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020

​وعلقت مديرة العلاقات مع وسائل الإعلام في الخطوط البريطانية ليزا رافينسكروفت على الرحلة، "دائما ما نعطي الأولوية للسلامة على حساب السرعة، وطيارونا الماهرون يحرصون على توفير كل الظروف اللازمة للمسافرين ليصلوا لندن قبل الوقت المحدد".

وتسببت العاصفة التي ترافقها رياح عاتية يوم أمس الاثنين في إلغاء مئات الرحلات الجوية ورحلات القطارات في شمال غربي أوروبا وضربت الأحد بريطانيا وإيرلندا وقطعت التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل.