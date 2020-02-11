عاصفة "سيارا" تزيد من سرعة طائرة وتقلص مدة رحلتها ما يقارب ساعتين بين نيويورك ولندن

وسجلت الرحلة رقاما قياسيا جديدا في سرعة الرحلة بين نيويورك ولندن بعدما سبق لرحلة تابعة لشركة فيرجن أتلانتيك أن قطعت المسافة في مدة زمنية قدرت بـ4 ساعات و59 دقيقة، وذلك بفارق ثلاث دقائق بين الرحلتين.
ونشر الحساب الرسمي لـ"فلايت ردار" المختص في رصد حركة الطيران المدني على "تويتر"، تغريدة أوضح فيها أن الرياح القوية للعاصفة دفعت الطائرة إلى الأمام وزادت من سرعتها الاعتيادية لتقطع المسافة بين المدينتين عبر أجواء المحيط الأطلسي بفارق زمني قارب الساعتين، وهو رقم مذهل.
Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt— Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020
If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh
وعلقت مديرة العلاقات مع وسائل الإعلام في الخطوط البريطانية ليزا رافينسكروفت على الرحلة، "دائما ما نعطي الأولوية للسلامة على حساب السرعة، وطيارونا الماهرون يحرصون على توفير كل الظروف اللازمة للمسافرين ليصلوا لندن قبل الوقت المحدد".
وتسببت العاصفة التي ترافقها رياح عاتية يوم أمس الاثنين في إلغاء مئات الرحلات الجوية ورحلات القطارات في شمال غربي أوروبا وضربت الأحد بريطانيا وإيرلندا وقطعت التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل.
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