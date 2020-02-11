بسبب خطأ طبي... فنانة مصرية شهيرة تفقد القدرة على الحركة

ترددت أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية الشهيرة شويكار، إثر تعرضها لخطأ طبي تسبب في إفقادها الحركة.

ووفقا لما نشره موقع قناة "صدى البلد"، تعود الواقعة، التي خضعت شويكار على إثرها للجراحة، إلى عدة سنوات بعدما سقطت داخل منزلها لتصاب بكسور في عظام الحوض والفخذ أثرت على حركتها وأبعدتها عن العمل.

خطأ طبي .. تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة شويكار#صدى_البلد #البلد

https://t.co/w5cqXbF0wI — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) February 11, 2020

وشهد الشهر الماضي تداول شائعات حول وفاة شويكار، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، الأمر الذي نفاه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وكشفت الفنانة دلال عبد العزيز، أن شويكار في صحة جيدة خلال الوقت الحالي رغم ما تمر به، وأنها تتابع الأعمال الدرامية بشكل جيد.