فيديو طريف... الإبل تستجيب لنداء ولي عهد دبي

ونشر ولى عهد دبي مقطع فيديو، وهو يقوم بالنداء على الإبل بأسمائها وهي تستجيب له وتذهب إليه.

ويظهر في الفيديو نداء حمدان بن محمد للإبل فارس وإعمار، ليهرع له فارس بينما لم تأت إعمار إلا بعد إلحاح منه.

حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ولد في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1982، وهو ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهو الابن الثاني لمحمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

ودرس حمدان بن محمد في أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية وتخرج منها عام 2001، وإضافة إلى دراسته العسكرية حصل على عدد من الدورات التدريبية الاقتصادية المتخصصة في كلية لندن للاقتصاد وكلية دبي للإدارة الحكومية.

ولحمدان بن محمد العديد من الإنجازات الرياضية حيث حصد الميدالية الذهبية للفروسية في البطولة الأولمبية للالعاب الآسيوية، كما حصل على كأس رئيس الدولة للفروسية عام 2008.