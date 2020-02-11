"فيتسردام الحائرة"... باخرة سياحية ترفض دول العالم استقبالها بسبب كورونا

دب اليأس في قلوب 2200 شخص على متن سفينة "فيستردام" السياحية، بعدما رفضت دولة تايلاند هي الأخرى رسو الباخرة في موانئها وطالبتها بالابتعاد، ما جعل طاقم القيادة في حيرة من أمره بعد أسبوعين من التنقل بين الموانئ الدولية.

وكشف وزير الصحة العامة التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، اليوم الثلاثاء في بيان عبر فيسبوك، عن توجيهه للسلطات المعنية بعدم السماح للركاب بدخول البلاد خشية أن يكون بعضهم مصابًا بفيروس كورونا الجديد القاتل.

فيما قالت الشركة المشغلة للسفينة إنه لا يوجد سبب للاشتباه بوجود أي إصابات. وظهر بصيص أمل بعدما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى احتمال صعود أطباء على متن "فيستردام" لتقييم صحة الركاب وتحدد ما إذا كان سيسمح لهم بالنزول في تايلاند.

وتدير السفينة شركة "هولاند أمريكا لاين"، المملوكة لـ"كارنيفال كورب" الأمريكية المتخصصة في تشغيل سفن السياحة. ورفضت خمسة بلدان وأقاليم رسو "فيستردام"، ومن بينها موانئ في تايوان واليابان والفلبين وغوام إلى جانب تايلاند.

وأصبح رفض استقبال الرحلات البحرية والعزل الطبي للركاب أكثر شيوعًا في الفترة الأخيرة، مع تكثيف الحكومات جهود احتواء فيروس كورونا الذي ظهر في الصين قبل انتقاله إلى بلدان أخرى.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة 1016 شخصا في جميع أنحاء البلاد، كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 42 ألفا.