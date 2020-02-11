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16:21 GMT11 فبراير/ شباط 2020
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    الممثلة المصرية هنا الزاهد

    تعليق ساخر لهنا الزاهد على تسريحة أحمد فهمي الجديدة... فيديو

    © AFP 2019 / KHALED DESOUKI
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    نشر الفنان المصري أحمد فهمي على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" عدة صور أظهر من خلالها تسريحة الشعر الجديدة والتي يطلق عليها اسم كابوريا.

    وتفاعل مع هذا اللوك عدد كبير من المتابعين الذين تفاوتت آراؤهم بين من أبدوا إعجابهم به ومن رأوا أنه غير مناسب له.

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    Zizi ❤️ @zizi_fahmy_

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    أما الرأي الأبرز فكان ذلك الذي أبدته زوجته الفنانة هنا الزاهد من خلال حديث أجري معها في حلقة من برنامج "The Insider" بالعربي الذي يعرض على شاشة قناة دبي.

    وقالت رداً على سؤال عن رأيها في القصة الجديدة إنها فوجئت بهذا التغيير وسألته عن سببه، مشيرة إلى أنه لا يعجبها.

    ولفتت إلى أنها لا تحب هذه القصة، مشبهة شكل زوجها بشكل الديك.

    وكشفت أن التسريحة الجديدة تأتي استعدادا لخوض تجربة تمثيلية جديدة من خلال فيلم عنوانه "السقوط في حلم سوسن"، حيث يجسد شخصيات عدة.

    وجذبت بتعليقها هذا اهتمام الكثير من المتابعين الذين أثنوا على طرافتها وعفويتها وبعدها عن التصنع.

    يذكر أن الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي احتفلا بحفل زفافهما، في 11 سبتمبر/أيلول الماضي، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم، منهم كندة علوش وعمرو يوسف ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وأحمد حلمي وياسر جلال، وفتحي عبد الوهاب، وغيرهم.

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