لحظات مؤثرة تشهد على قساوة فيروس"كورونا"...فيديو

سجلت مدن صينية وخاصة ووهان، التي تعد موطنا لفيروس"كورونا" أرقاما قياسيا في حالات الإصابة بالفيروس والمئات من الوفيات، التي تخللتها لحظات مؤثرة وثّقتها عداسات الكاميرا.

في ظل السباق القوي، الذي تخوضه السلطات مع الزمن للتوصل إلى حل للكارثة العاصفة بالبلاد، يرتفع مؤشر الإصابات بالفيروس وبشكل متواز يزداد عدد الوفيات، التي تجاوزت عتبة الألف شخص.

قساوة الفيروس وفظاعته تجلت في عدة لحظات مؤثرة، وثقتها مقاطع فيديو من مختلف مناطق الصين الشاهدة على هول هذا الغول.

عناق في الهواء بين أم وابنتها بسبب كورونا

أُجبرت أم تعمل ممرضة في الخطوط الأمامية ضمن مستشفى لعلاج مرضى فيروس "كورونا" الجديد، التي استُدعيت للعمل في وحدة الأمراض المعدية في مستشفى بمقاطعة "خنان" الصينية، الشهر الماضي، مع تصاعد حدة تفشي الفيروس على منح ابنتها المريضة البالغة من العمر 9 سنوات "عناقا في الهواء" من داخل منطقة الحجر الصحي في مشهد يحبس الأنفاس.

رضيع مصاب بالفيروس داخل مربع زجاجي

مشهد لا يقل تأثيرا من الأول، يظهر رضيع لا يتعدى عمره بضعة أشهر، من مدينة ووهان الصينيه أصيب بفيروس كورونا، داخل مربع زجاجي تحت الملاحظة الطبية الفائقة، ووالده متأثر ولم يتمالك نفسه ليهرع بالبكاء بسبب عدم قدرته على حمل ابنه واحتضانه، بينما يحرك الرضيع أصابعه في محاولة لفت انتباه والده.

لحظة فراق زوج لزوجته المصابة بكورونا

يظهر مقطع الفيديو لحظة وداع مؤثرة، رجل يودع زوجته المصابة بفيروس "كورونا" بعدما قررت السلطات نقل المصابين إلى مستشفيات خارج منطقة العزل الطبي بسبب نقص المعدات الطبية. يظهر الرجل في حالة بكاء هستيرية وقت مغادرة الحافلة للمكان، التي تقل شريكة حياته بينما تحاول امرأة مواساته محاولة التقليل من حجم الصدمة، التي أصابت الزوج.

لحظة وداع مسنين مصابين بفيروس كرونا

قرر فيروس"كورونا" أن تكون نهاية مسنين اثنين في أحد مستشفيات الصين بهذا الشكل.

أظهر مقطع فيديو لحظة وداع مسنين اثنين مصابين بفيروس كورنا، مستلقين على سرير المستشفى كل واحد ماسك بيد الآخر وسط نظرات توحي بقرب الأجل والاستسلام للفيروس بعد نفاد القوة، أمام هذا الشبح، الذي وقف إلى حد الساعة في وجه محاولات الأطباء.