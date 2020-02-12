"سامسونغ" تطلق أربعة هواتف جديدة... فيديو

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن هواتفها الجديدة، في مؤتمر "Unpacked" الذي أقيم في سان فرانسيسكو، الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2020.

افتتحت "سامسونغ" الحدث بالكشف عن هاتفها القابل للطي المعروف باسم "Galaxy Z Flip"، الذي أعلنت عنه في حفل "الأوسكار"، والذي سيتم طرحه في الأسواق في 14 فبراير/شباط من هذا العام، بسعر يصل لـ 1280 دولارا.

يتميز الهاتف بكاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميغابكسل، وبشاشة 6.7 إنش بتقنية "OLED"، بالإضافة لإصداره بثلاثة ألوان هي الذهبي والأسود والبنفسجي.

كما أطلقت الشركة ثلاثة هواتف جديدة من مجموعة "إس" وهي: "غالاكسي إس 20" ، و"غالاكسي إس 20 بلس"، و"غالاكسي إس 20 ألترا".

في الوقت الذي تتميز به كاميرات هذه الهواتف بجمعها للذكاء الاصطناعي مع أكبر مستشعر للصور من سامسونغ، للحصول على جودة صورة مذهلة.

وتشترك الهواتف الثلاثة في نوع الشاشة ودقتها والتقنيات المدعومة، ويتميز "غالاكسي إس 20 ألترا"، بشاشة بقياس 6.9 بوصة، وتصل دقة الكاميرا الأمامية لـ 40 ميغابكسل مع فتحة عدسة "f/2.2".

يذكر بأن هذه المجموعة سيتم إطلاقها للبيع في 6 مارس/آذار، وستبدأ أسعارها من 999 دولارا لـ"غالاكسي إس 20"، و1350 دولارا لـ"غالاكسي إس 20 ألترا".