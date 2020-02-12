محمد رمضان يسخر من قضية الطيار الموقوف بفيديو جديد

نشر الفنان المصري محمد رمضان، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستغرام"، فيديو جديدا، يسخر فيه من أزمته مع الطيار الموقوف الكابتن أشرف أبو اليسر.

وظهر في الفيديو محمد رمضان، داخل إحدى غرف العمليات وعلق قائلا: "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة".

View this post on Instagram الدكتور اللي صورني وقفوا عن العمل مدى الحياة A post shared by Mohamed Ramadan ⚡️ (@mohamedramadanws) on Feb 12, 2020 at 3:25am PST

وكان الفنان المصري حذف فيديو بعد دقائق من نشره، علق فيه على واقعة الطيار أشرف أبو اليسر الذي أوقف عن العمل بسببه مدى الحياة.

وتعود أزمة الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عندما شارك محمد رمضان مقطعا مصورا له داخل قمرة قيادة طائرة خاصة، وبدا وكأنه يقودها، الأمر الذي جعل وزارة الطيران المدني المصري، تصدر قرارا بإلغاء رخصة الطيار، وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.‏